Спортивный комплекс построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде Общество

Фото: с сайта администрации Нижнего Новгорода

Спортивный комплекс построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте администрации города.

Согласно информации, инициатором реализации проекта выступает ООО "БОФТ-НН". Площадь участка, расположенного у дома №26 на набережной Гребного канала, составляет более 27 тысяч кв. м.

Здесь планируется построить футбольный манеж без трибун, корпуса для занятий спортивной и художественной гимнастикой, волейболом и теннисом.

Также планируется выполнить отсыпку рельефа, построить подпорную стенку из габионов, укрепить откосы, построить инженерную инфраструктуру и провести благоустройство территории.

До 2 февраля проходят общественные обсуждения проекта. Ознакомиться с материалами можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что нижегородское ООО "Берег" намерено разработать план развития набережной Гребного канала.