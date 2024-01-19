Фото:
Спортивный комплекс построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте администрации города.
Согласно информации, инициатором реализации проекта выступает ООО "БОФТ-НН". Площадь участка, расположенного у дома №26 на набережной Гребного канала, составляет более 27 тысяч кв. м.
Здесь планируется построить футбольный манеж без трибун, корпуса для занятий спортивной и художественной гимнастикой, волейболом и теннисом.
Также планируется выполнить отсыпку рельефа, построить подпорную стенку из габионов, укрепить откосы, построить инженерную инфраструктуру и провести благоустройство территории.
До 2 февраля проходят общественные обсуждения проекта. Ознакомиться с материалами можно по ссылке.
Ранее сообщалось, что нижегородское ООО "Берег" намерено разработать план развития набережной Гребного канала.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+