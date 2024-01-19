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Общество

Спортивный комплекс построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде

29 января 2024 16:36  [38] Общество

Фото: с сайта администрации Нижнего Новгорода

Спортивный комплекс построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте администрации города.

Согласно информации, инициатором реализации проекта выступает ООО "БОФТ-НН". Площадь участка, расположенного у дома №26 на набережной Гребного канала, составляет более 27 тысяч кв. м.

Здесь планируется построить футбольный манеж без трибун, корпуса для занятий спортивной и художественной гимнастикой, волейболом и теннисом.

Также планируется выполнить отсыпку рельефа, построить подпорную стенку из габионов, укрепить откосы, построить инженерную инфраструктуру и провести благоустройство территории.

До 2 февраля проходят общественные обсуждения проекта. Ознакомиться с материалами можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что нижегородское ООО "Берег" намерено разработать план развития набережной Гребного канала.

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Теги:
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