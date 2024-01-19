Благовещенскую площадь могут исключить из плана благоустройства в Нижнем Новгороде в 2024 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Благовещенскую площадь у Канавинского моста в Нижнем Новгороде могут исключить из плана благоустройства в 2024 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском департаменте благоустройства.

"В границах запланированного благоустройства проходят штольня и ливневой коллектор, находящиеся в ограниченно работоспособном состоянии", - пояснили в ведомстве.

В департаменте благоустройства Нижнего Новгорода добавили, что вопрос об исключении благоустройства Благовещенской площади по программе "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода" нацпроекта "Жилье и городская среда" решит общественная комиссия.

Дата заседания комиссии пока не назначена.

Напомним, до конца 2024 года в Нижегородской области благоустроят 85 общественных пространств. В перечень попали площадки в Большом Болдине, Городце и Дзержинске.

Ранее в Нижнем Новгороде презентовали концепцию благоустройства Автозаводского парка.