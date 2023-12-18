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Общество

Концепцию благоустройства Автозаводского парка презентовали в Нижнем Новгороде

21 декабря 2023 10:34  [70] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Концепцию благоустройства Автозаводского парка презентовали в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Напомним, мэрия и ГАЗ летом этого года заключили соглашение о благоустройстве Парка культуры и отдыха на Автозаводе. В июле уже прошли общественные обсуждения обновления территории.

Юрий Шалабаев отметил, что при разработке проекта делался акцент на зеленом фонде и объектах культурного наследия. При этом разработчики не отказались и от новых элементов.

Так, планируется возродить искусственный водоем, воссоздать по старым фотографиям полуротонду и балюстраду, а также обустроить сцену-ракушку. Рассматривается возможность реновации старых фонтанов и добавления современного пешеходного фонтана.

Также в планах создание детской зоны, молодежного сектора, современного фудкорта, беговой и велосипедной дорожки, многофункциональный спортивной площадки, благоустройство территории вокруг паркового озера.

"При разработке проекта старались продумать новое пространство так, чтобы в нем комфортно и интересно проводили время дети, молодёжь, их родители, бабушки и дедушки", - подчеркнул Юрий Шалабаев.

Ранее Автозаводский парк перешел в ведение городской дирекции парков и скверов.

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Теги:
Автозаводский район Благоустройство Парки
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