Концепцию благоустройства Автозаводского парка презентовали в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Концепцию благоустройства Автозаводского парка презентовали в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Напомним, мэрия и ГАЗ летом этого года заключили соглашение о благоустройстве Парка культуры и отдыха на Автозаводе. В июле уже прошли общественные обсуждения обновления территории.

Юрий Шалабаев отметил, что при разработке проекта делался акцент на зеленом фонде и объектах культурного наследия. При этом разработчики не отказались и от новых элементов.

Так, планируется возродить искусственный водоем, воссоздать по старым фотографиям полуротонду и балюстраду, а также обустроить сцену-ракушку. Рассматривается возможность реновации старых фонтанов и добавления современного пешеходного фонтана.

Также в планах создание детской зоны, молодежного сектора, современного фудкорта, беговой и велосипедной дорожки, многофункциональный спортивной площадки, благоустройство территории вокруг паркового озера.

"При разработке проекта старались продумать новое пространство так, чтобы в нем комфортно и интересно проводили время дети, молодёжь, их родители, бабушки и дедушки", - подчеркнул Юрий Шалабаев.

Ранее Автозаводский парк перешел в ведение городской дирекции парков и скверов.