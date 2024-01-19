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Общество

Комиссия проверила качество уборки снега на спортплощадках Нижнего Новгорода, благоустроенных по нацпроекту

29 января 2024 18:30  [108] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Инспекционная комиссия проверила качество уборки от снега спортивных площадок во дворах и на общественных пространствах, благоустроенных по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом РФ.

Городские службы регулярно занимаются очисткой от снега спортплощадок, чтобы нижегородцы могли с комфортом заниматься зимними видами спорта.

"Много спортплощадок расположены на территориях общественных пространств. Они пользуются большой популярностью у нижегородцев. Приходят и дети, и взрослые, играют в футбол, хоккей, волейбол. Там тренируются и профессиональные спортсмены, и ребята из спортшкол. Очень важно поддерживать эти площадки в нормативном состоянии круглый год. С этой целью по инициативе главы города Юрия Шалабаева было создано МАУ "Муниципальный центр спортивных объектов и ГТО", которое обслуживает, содержит эти площадки, проводит ремонтные работы в случае необходимости, убирает мусор, следит, чтобы площадки были безопасны и исправны технически", - сообщил директор городского департамента спорта Антон Ермаков.

Директор муниципального центра спортивных объектов и ГТО Юрий Ненашкин рассказал, что на балансе учреждения сейчас находится 171 спортплощадка разного назначения - это хоккейные коробки, воркаут-площадки, баскетбольные площадки, комплексные, скейт-парки. "Мы до марта заключили договоры с подрядными организациями, которые обеспечивают уборку, содержание и ремонт объектов не менее двух раз в месяц, а также по необходимости в связи с погодными условиями. Особое внимание обращается на хоккейные коробки, которые залиты льдом, и площадки "Спорт в каждый двор", где проводятся бесплатные тренировки", - отметил он.

Одна из спортплощадок, которые почистили сегодня, - хоккейная коробка на Втором Кемеровском переулке. "Мы очень стараемся, чтобы дети наши занимались спортом. Нам сделали спортивную площадку, которую в этом году залили, сделали покрытие ледяное. За площадкой ухаживают, регулярно чистят. Дети очень рады, и мы тоже – пусть больше занимаются спортом, будут сильными и здоровыми", - считает местная жительница, председатель совета ветеранов поселка Стройгаз Ольга Зорина.

Ранее глава города Юрий Шалабаев заявил, что 85 детских городков и 81 спортивную площадку установили в Нижнем Новгороде по национальному проекту "Жилье и городская среда". "В 2024 году по ФКГС в Нижнем Новгороде будет благоустроено еще 30 общественных пространств", – сказал глава города.

Как сообщалось ранее, почти 1,1 млн кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода с начала зимы.

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Теги:
Спорт ФКГС
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