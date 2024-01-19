Жилой комплекс планируется построить у Комсомольской площади в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жилой комплекс планируется построить у Комсомольской площади в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте администрации города.

Согласно информации, ООО "ВИП Тур-проект" инициировало изменения в проект планировки и межевания территории в границах улиц Июльских дней, Приокская, реки Ока, улицы Октябрьской Революции и площади Комсомольской в Канавинском и Ленинском районах.

На территории площадью 5,24 га планируется построить два 9-этажный жилых дома. Они будут оборудованы подземными парковками на 209 и 69 машиномест.

Также запланировано возведение многопрофильного консультационно-диагностического центра восстановительного лечения, 9-этажного офиса с подземной стоянкой на 171 место и двухэтажного детского сада.

Ранее сообщалось, что GloraX застроит площадку КРТ на левом берегу Оки у Молитовского моста.