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Общество

Жилой комплекс планируется построить у Комсомольской площади в Нижнем Новгороде

30 января 2024 10:24  [103] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жилой комплекс планируется построить у Комсомольской площади в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте администрации города.

Согласно информации, ООО "ВИП Тур-проект" инициировало изменения в проект планировки и межевания территории в границах улиц Июльских дней, Приокская, реки Ока, улицы Октябрьской Революции и площади Комсомольской в Канавинском и Ленинском районах.

На территории площадью 5,24 га планируется построить два 9-этажный жилых дома. Они будут оборудованы подземными парковками на 209 и 69 машиномест.

Также запланировано возведение многопрофильного консультационно-диагностического центра восстановительного лечения, 9-этажного офиса с подземной стоянкой на 171 место и двухэтажного детского сада.

Ранее сообщалось, что GloraX застроит площадку КРТ на левом берегу Оки у Молитовского моста.

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Теги:
Ленинский район Строительство
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