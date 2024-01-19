GloraX застроит площадку КРТ на левом берегу Оки у Молитовского моста Общество

Фото: пресс-служба GloraX

Девелопер GloraX и правительство Нижегородской области подписали договор комплексного развития территории на левом берегу Оки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, площадь участка у Молитовского моста составляет 28 га. Здесь будет возведено 715 тыс. кв.м недвижимости, GloraX построит 11 многосекционных жилых корпусов высотой от 6 до 33 этажей.

Объем инвестиций в проект составит 64,9 млрд руб. Начало строительства запланировано на 2024 год, а завершение - в 2034 году.

Также запланировано строительство двух отдельно стоящих детских садов на 510 мест, одного встроенно-пристроенного на 124 места, школы на 800 мест со стадионом, поликлиники, ФОКа и комьюнити-центра.

Кроме того, будут размещены магазины и кафе, общественные пространства, подземные паркинги и четыре наземные парковки на 1480 машиномест.

На набережной появятся прогулочная зона, места для отдыха, детские и спортивные площадки. Благоустройством займется GloraX, а за счет бюджетных средств будет укреплен берег.

Напомним, что в декабре 2021 года стало известно о планах девелоперской группы компаний "GloraX" из Санкт-Петербурга реализовать проект "GloraX City Chernigovskaya" на Черниговской набережной. Мастер-план разработало АБ "Остоженка".

В марте был представлен проект редевелопмента набережной, а реновация улицы Черниговской стартовала в июле. Здесь также планируется построить культурный центр и рестораны.