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Происшествия

Посетителей ТРЦ "Жар-Птица" в Нижнем Новгороде эвакуировали утром 30 января

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Светильник загорелся в ТРЦ "Жар-Птица" на площади Советской в Нижнем Новгороде утром 30 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании в одном из магазинов торгового центра поступила на пульт дежурного МЧС в 9:20. 

Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания 600 человек, в том числе 30 детей. В тушении возгорания принимали участие 59 человек и 12 единиц техники. 

Пострадавших нет. Площадь пожара составила 1 кв. метр. Причину возгорания предстоит выяснить дознавателям.

Напомним, в минувшее воскресенье 28 января 1200 человек эвакуировали из ТРЦ "Жар-Птица" в Нижнем Новгороде из-за возгорания автомобиля.  

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Теги:
МЧС Пожар
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