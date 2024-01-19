Посетителей ТРЦ "Жар-Птица" в Нижнем Новгороде эвакуировали утром 30 января Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Светильник загорелся в ТРЦ "Жар-Птица" на площади Советской в Нижнем Новгороде утром 30 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании в одном из магазинов торгового центра поступила на пульт дежурного МЧС в 9:20.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания 600 человек, в том числе 30 детей. В тушении возгорания принимали участие 59 человек и 12 единиц техники.

Пострадавших нет. Площадь пожара составила 1 кв. метр. Причину возгорания предстоит выяснить дознавателям.

Напомним, в минувшее воскресенье 28 января 1200 человек эвакуировали из ТРЦ "Жар-Птица" в Нижнем Новгороде из-за возгорания автомобиля.