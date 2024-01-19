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Общество

ЖК "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде планируется достроить к концу 2025 года

30 января 2024 12:58  [128] Общество

Фото: с сайта наш.дом.рф

Ввод в эксплуатацию жилого комплекса "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде запланирован на конец 2025 года. Информация об этом размещена на портале наш.дом.рф.

Согласно информации, выдача ключей дольщикам запланирована на 31 марта 2026 года.

В настоящее время готовность дома составляет около 60%. Предварительная стоимость достройки ЖК составляет 820 млн рублей.

Напомним, разрешение на строительство ЖК "Дом на Горького" было выдано в 2015 году, изначально дом планировали сдать еще пять лет назад - в апреле 2018 года.

В связи с тем, что фактически работы на ЖК "Дом на Горького" не велись практически год, а у застройщика отсутствовали средства для завершения строительства, Фонд развития территорий РФ обратился в Арбитражный суд Нижегородской области. В апреле 2023 года суд рассмотрел данное заявление и признал застройщика ООО "ИнтерСити" банкротом.

Директор компании, экс-замгубернатора Нижегородской области Валерий Англичанинов сейчас находится под стражей в связи с обвинением в мошенничестве при строительстве жилого комплекса. В ноябре 2023 года его осудили за недостроенный дом в Чехове.

В ноябре 2023 года ЖК "Дом на Горького" был передан новому застройщику - СЗ "Хутор". Компании будет предоставлен компенсационный участок.

Строительство ЖК "Дом на Горького" возобновилось в январе 2024 года.

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Теги:
Долгострои Строительство
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