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Общество

Строительство ЖК "Дом на Горького" возобновляется в Нижнем Новгороде

26 января 2024 12:24  [53] Общество

Фото: сообщество "domnagorkogo.ru"

Строительство ЖК "Дом на Горького" возобновляется в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в группе жилого комплекса в соцсети "ВКонтакте".

Согласно информации, на стройплощадку уже прибыла строительная техника и рабочие.

Ранее со стороны улицы Короленко был организован новый въезд на площадку.

Напомним, разрешение на строительство ЖК "Дом на Горького" было выдано в 2015 году, изначально дом планировали сдать еще пять лет назад - в апреле 2018 года.

В связи с тем, что фактически работы на ЖК "Дом на Горького" не велись практически год, а у застройщика отсутствовали средства для завершения строительства, Фонд развития территорий РФ обратился в Арбитражный суд Нижегородской области. В апреле 2023 года суд рассмотрел данное заявление и признал застройщика ООО "ИнтерСити" банкротом.

Директор компании, экс-замгубернатора Нижегородской области Валерий Англичанинов сейчас находится под стражей в связи с обвинением в мошенничестве при строительстве жилого комплекса. В ноябре 2023 года его осудили за недостроенный дом в Чехове.

В ноябре 2023 года ЖК "Дом на Горького" был передан новому застройщику - СЗ "Хутор". Компании будет предоставлен компенсационный участок.

Планируется, что ЖК "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде может быть достроен в декабре 2024 года.

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Теги:
Долгострои Строительство
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