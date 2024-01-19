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Спорт

Начало строительства ФОКа в Сормове запланировано на 2024 год

30 января 2024 13:44  [74] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Начало строительства ФОКа в Сормове запланировано на 2024 год, сообщает "НТА-Приволжье".

Согласно информации, в декабре 2023 года были объявлены торги на возведение спорткомплекса по концессии.

Ожидается, что подрядчик будет определен в I квартале 2024 года. Инициатором частной концессионной инициативы стало ООО "Первая Нижегородская инфраструктура спорта".

Завершение работ по строительству сормовского ФОКа запланировано на 2026 год.

Напомним, что ранее физкультурно-оздоровительный комплекс в Сормовском районе Нижнего Новгорода планировалось построить в 2025 году.

При этом недостроенный ФОК на пр. Кораблестроителей будет снесен перед началом строительства нового здания.

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Теги:
Сормовский район ФОК
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