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Общество

Снос недостроенного ФОКа на пр. Кораблестроителей начнется перед строительством нового

16 апреля 2021 13:02  [88] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Снос недостроенного физкультурно-оздоровительного комплекса на пр. Кораблестроителей в Нижнем Новгороде начнется непосредственно перед возведением нового здания. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве строительства Нижегородской области.

Демонтаж недостроенного объекта будет включен в раздел проектной документации нового строительства.

Спортивный объект планируется построить по проекту ФОКа в Ветлуге.

"В настоящее время ведутся проектные работы по привязке к территории проекта повторного применения. Повторное использование проектов – довольно распространенная практика", - отметили в министерстве.

Также в ведомстве сообщили, что технические условия на подключение нового здания ФОКа уже получены. Выполнены инженерные изыскания, определена предварительная посадка здания на земельном участке.

Завершение проектирования и получение положительного заключения по проектной документации планируется в 2021 году.

Напомним, возведением ФОКа занимался инвестор, у которого возникли финансовые проблемы. Тогда было принято решение расторгнуть контракт с этой организацией, а здание осталось недостроенным.

В феврале 2020 года Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" право пользования земельным участком, где ведется строительство ФОКа.

Ранее сообщалось, что часть конструкций недостроенного ФОКа будет снесена, часть – использована для строительства нового здания.

Работы по возведению нового здания планируется начать в 2021-2022 года.

СПРАВКА:

Земельный участок площадью 30 тысяч кв.м., где находится стройка, расположен в районе домов №№ 42, 44, 45/1 по проспекту Кораблестроителей. Степень готовности ФОКа (строительство начато в 2014 году и должно было завершится в 2016 году) в настоящее время составляет 10%.

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Теги:
Сормовский район Строительство ФОК
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