Четыре участка отдадут под ИЖС на Гребном канале в Нижнем Новгороде Общество

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций региона утвердило четыре участка под строительство ИЖС на Гребном канале в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Земельные участки расположены в границах улиц Родионова, Лысогорской и Казанского съезда, включая полуостров Печерские пески.

Площадь участков составляет 728, 700, 1344 и 1507 кв. метров.

"В дальнейшем эти участки планируется реализовать на аукционе", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце января участок под новую гостиницу утвердили на Большой Покровской в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что гостиницу, выставочный зал и ресторан планируется разместить в здании Куйбышевской водокачки в Нижнем Новгороде.

