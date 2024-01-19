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Общество

Четыре участка отдадут под ИЖС на Гребном канале в Нижнем Новгороде

31 января 2024 10:52  [93] Общество

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций региона утвердило четыре участка под строительство ИЖС на Гребном канале в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Земельные участки расположены в границах улиц Родионова, Лысогорской и Казанского съезда, включая полуостров Печерские пески. 

Площадь участков составляет 728, 700, 1344 и 1507 кв. метров. 

"В дальнейшем эти участки планируется реализовать на аукционе", - говорится в сообщении. 

Напомним,  в конце января участок под новую гостиницу утвердили на Большой Покровской в Нижнем Новгороде. 

Также сообщалось, что гостиницу, выставочный зал и ресторан планируется разместить в здании Куйбышевской водокачки в Нижнем Новгороде.  
 

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