Движение транспорта ограничат на Нижне-Волжской набережной 1 февраля Общество

Фото: ЦОДД

Движение транспорта частично ограничат на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде 1 февраля. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничение коснется участка Нижне-Волжской набережной - между Чкаловской лестницей и памятником Катер "Герой" и будет действовать с 12:00 до 19:00.

Согласно информации, перекрытие связано с проведением флешмоба, приуроченного к юбилею Валерия Чкалова.

Как уточнили в Центре организации дорожного движения, запрет на движение затронет в основном грузовой транспорт, который не может проехать в тоннеле под Чкаловской лестницей из-за ограничения по высоте. Для остальных транспортных средств ограничений не будет - тоннель под лестницей будет открыт для проезда.

"На подъездах к участку установят предупреждающие аншлаги и знаки, запрещающие дорожное движение",- пояснили в дептрансе.

Владельцам автомобилей рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что парковку ограничат на участке проспекта Героев в Нижнем Новгороде с 19 февраля.