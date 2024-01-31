Пешеходный мост через Почаинский овраг закроют на два года
Повышение пенсий и пособий нижегородцам с января 2024 года
Приём заявлений для участия в ДЭГ
Закрытие старого Борского моста на ремонт запланировано на 20 марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
31 января 2024 18:58  [36] Работы по вывозу снега ночью 1 февраля пройдут на 50 улицах Нижнего Новгорода
31 января 2024 18:46  [60] "Поезда здоровья" в феврале посетят 18 районов Нижегородской области
31 января 2024 17:57  [169] Движение транспорта ограничат на Нижне-Волжской набережной 1 февраля
31 января 2024 17:40  [116] Итальянские корма для животных Hill’s перестанут ввозить в Россию с февраля
31 января 2024 17:21  [147] Орден Мужества вручили родственникам героя-нижегородца Андрея Клюкина
31 января 2024 16:59  [158] Спортивный комплекс появится у Мещерского озера в Нижнем Новгорода
31 января 2024 16:43  [166] Обновлённый консультативно-диагностический центр НОДКБ откроется 1 февраля
31 января 2024 15:53  [171] Нижегородские дизайнеры вошли в топ-5 по числу заявок на Московскую неделю моды
31 января 2024 15:43  [286] Тоннелепроходческий щит "Владимир" запущен в Нижнем Новгороде
31 января 2024 15:24  [169] Нижегородское "Теплоэнерго" завершило предупредительный ремонт на улице Коминтерна
Общество

Движение транспорта ограничат на Нижне-Волжской набережной 1 февраля

31 января 2024 17:57  [169] Общество

Фото: ЦОДД

Движение транспорта частично ограничат на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде 1 февраля. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничение коснется участка Нижне-Волжской набережной - между Чкаловской лестницей и памятником Катер "Герой" и будет действовать с 12:00 до 19:00.

Согласно информации, перекрытие связано с проведением флешмоба, приуроченного к юбилею Валерия Чкалова.

Как уточнили в Центре организации дорожного движения, запрет на движение затронет в основном грузовой транспорт, который не может проехать в тоннеле под Чкаловской лестницей из-за ограничения по высоте. Для остальных транспортных средств ограничений не будет - тоннель под лестницей будет открыт для проезда.

"На подъездах к участку установят предупреждающие аншлаги и знаки, запрещающие дорожное движение",- пояснили в дептрансе.

Владельцам автомобилей рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что парковку ограничат на участке проспекта Героев в Нижнем Новгороде с 19 февраля.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
31 января 2024 12:18Выставка искусств "АРТ МИР - 2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph