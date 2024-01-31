Движение транспорта ограничат на Нижне-Волжской набережной 1 февраля

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Движение транспорта частично ограничат на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде 1 февраля. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Ограничение коснется участка Нижне-Волжской набережной - между Чкаловской лестницей и памятником Катер "Герой" и будет действовать с 12:00 до 19:00.
Согласно информации, перекрытие связано с проведением флешмоба, приуроченного к юбилею Валерия Чкалова.
Как уточнили в Центре организации дорожного движения, запрет на движение затронет в основном грузовой транспорт, который не может проехать в тоннеле под Чкаловской лестницей из-за ограничения по высоте. Для остальных транспортных средств ограничений не будет - тоннель под лестницей будет открыт для проезда.
"На подъездах к участку установят предупреждающие аншлаги и знаки, запрещающие дорожное движение",- пояснили в дептрансе.
Владельцам автомобилей рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что парковку ограничат на участке проспекта Героев в Нижнем Новгороде с 19 февраля.
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