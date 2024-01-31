Ледяной дождь прогнозируют в Нижнем Новгороде 1 февраля

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Неблагоприятные погодные условия прогнозируются в Нижнем Новгороде и в районах области 1 февраля.
По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", на дорогах ожидается гололед. Также вероятны ледяной дождь с мокрым снегом.
Из-за этого в регионе прогнозируют ЧС, связанные с обрывом или повреждениями ЛЭП, линий связи.
Возможны падения деревьев и слабоукрепленных конструкций.
Кроме того, на дорогах области вероятны заторы и рост числа ДТП.
В нижегородском ГУ МЧС рекомендуют по возможности отказаться от поездки на автомобиле. Также нижегородцам советуют не парковаться под деревьями.
Ранее сообщалось, что снег будут вывозить ночью 1 февраля на 50 улицах Нижнего Новгорода.
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