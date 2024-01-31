Ледяной дождь прогнозируют в Нижнем Новгороде 1 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Неблагоприятные погодные условия прогнозируются в Нижнем Новгороде и в районах области 1 февраля.

По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", на дорогах ожидается гололед. Также вероятны ледяной дождь с мокрым снегом.

Из-за этого в регионе прогнозируют ЧС, связанные с обрывом или повреждениями ЛЭП, линий связи.

Возможны падения деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Кроме того, на дорогах области вероятны заторы и рост числа ДТП.

В нижегородском ГУ МЧС рекомендуют по возможности отказаться от поездки на автомобиле. Также нижегородцам советуют не парковаться под деревьями.

Ранее сообщалось, что снег будут вывозить ночью 1 февраля на 50 улицах Нижнего Новгорода.