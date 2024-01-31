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Общество

Дороги протяженностью около 14 км отремонтируют в Нижнем Новгороде по нацпроекту

01 февраля 2024 10:22  [48] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале рассказал о планах по ремонту дорог в 2024 году.

Согласно информации, по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в городе будет отремонтировано 13 участков дорог протяженностью около 14 км. Также проезжие части будут приводиться в порядок и в рамках других проектов.

Уже определен подрядчик на проведение работ.

"К работам приступать пока рано, но свои задачи подрядчик уже знает: соблюдать сроки, качество ремонта и комфорт нижегородцев во время работ ставить во главу угла, следить за культурой производства работ – проще говоря, поддерживать порядок на объектах", - написал Юрий Шалабаев.

Также глава Нижнего Новгорода сообщил, что мэрия заключила контракты на проведение благоустройства семи общественных пространств в рамках проекта "Формирование комфортной среды городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Работы начнутся с наступлением подходящей погоды.

Напомним, в 2023 году в Нижнем Новгороде в рамках нескольких проектов отремонтировали 18 км дорог.

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Теги:
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