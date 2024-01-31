Дороги протяженностью около 14 км отремонтируют в Нижнем Новгороде по нацпроекту

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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале рассказал о планах по ремонту дорог в 2024 году.
Согласно информации, по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в городе будет отремонтировано 13 участков дорог протяженностью около 14 км. Также проезжие части будут приводиться в порядок и в рамках других проектов.
Уже определен подрядчик на проведение работ.
"К работам приступать пока рано, но свои задачи подрядчик уже знает: соблюдать сроки, качество ремонта и комфорт нижегородцев во время работ ставить во главу угла, следить за культурой производства работ – проще говоря, поддерживать порядок на объектах", - написал Юрий Шалабаев.
Также глава Нижнего Новгорода сообщил, что мэрия заключила контракты на проведение благоустройства семи общественных пространств в рамках проекта "Формирование комфортной среды городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Работы начнутся с наступлением подходящей погоды.
Напомним, в 2023 году в Нижнем Новгороде в рамках нескольких проектов отремонтировали 18 км дорог.
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