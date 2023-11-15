Дороги протяженностью 18 км отремонтировали в Нижнем Новгороде в 2023 году Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на заседании Гордумы рассказал о ремонте дорог в городе в 2023 году.

Согласно информации, в текущем году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Нижнем Новгороде отремонтировали 18 км дорог на 21 улице, общая площадь отремонтированных дорог и тротуаров составила более 361 тысяч кв. м. На эти цели было выделено 971,62 млн рублей.

Юрий Шалабаев отметил, что техническая готовность объектов на сегодняшний день составляет 100%, а доля дорожной сети города, находящаяся в нормативном состоянии, достигла запланированных 83%.

Также в этом году начался капитальный ремонт путепровода на 4-ом км по Московскому шоссе. На данный момент выполнен 61% работ, все работы будут завершены до конца октября 2024 года.

Продолжается и работа по созданию интеллектуальной транспортной системы. На реализацию данного проекта в 2023 году выделено 150,29 млн рублей. К концу года исполнение финансирования с учетом перераспределения объема бюджетных ассигнований составит 100%.

Кроме того, в этом году в Нижнем Новгороде модернизировали 20 светофоров, в 2024 году планируется обновить 46 светофорных объектов.

Ранее сообщалось, что около 393,5 млн рублей выделено на ремонт дорог в пяти районах Нижнего Новгорода в 2024 году.