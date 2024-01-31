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Экономика

Минград утвердил под застройку участок улицы Черниговской в Нижнем Новгороде

02 февраля 2024 10:45  [52] Экономика

Министерство градостроительной деятельности региона утвердило под застройку участок улицы Черниговской от Молитовского моста до метромоста в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в приказе на сайте ведомства.

Площадь земельного участка составляет 35,5 га. Документацию по планировке территории разработали специалисты ООО АПМ "Новый Ракурс" и ООО "Терра" по заказу АО "Черниговская набережная".

Здесь планируется построить четыре дома высотой от 4 до 20 этажей с подземными парковками, медцентр с гостиничными номерами и подземным паркингом, детский сад на 110 мест и школу на 120 мест, а также офисное здание переменной этажности высотой в 3-4 этажа с подземной парковкой.

Помимо этого, на протяжении всего участка набережной построят двухполосную дорогу протяженностью 2,4 км.

Все подземные парковки рассчитаны на 1172 машины, а надземные – на 452 автомобиля.

Напомним, реновация участка Черниговской набережной от метромоста до Молитовского моста в Нижнем Новгороде начнется в 2025 году и должна завершиться в 2029 году.

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Теги:
Жилье Строительство
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