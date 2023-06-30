Гостиницу, выставочный зал и ресторан планируется разместить в Куйбышевской водокачке Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Гостиницу, выставочный зал и ресторан планируется разместить в ОКН "Городская водопроводная станция" в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте мэрии.

Согласно информации, реставрация здания пройдет в рамках реновации улицы Черниговской. Проект будет реализован АО "Черниговская набережная".

Общая площадь Куйбышевской водокачки составляет 2500 кв. м, из которых 600 кв. м займет гостиница, 1200 кв. м - ресторан, 700 кв. м - выставочный зал.

Планируется, что разработка проекта начнется в 2024 году. В этом же году начнется реставрация, которая должна завершиться в 2025 году.

Напомним, изначально Городскую водопроводную станцию планировалось отреставрировать в 2021 году. На эти цели было выделено 40 млн рублей.

В 2021 году для ОКН регионального значения, расположенного на улице Черниговской, 30, были установлены зоны охраны и требования к градостроительным регламентам.