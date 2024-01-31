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Общество

Нижегородское "Теплоэнерго" завершило строительство теплотрассы между Советским и Нижегородским районами

02 февраля 2024 14:26  [117] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

АО "Теплоэнерго" завершило строительство новой теплотрассы – технологической перемычки между вторым и шестым магистральными выпусками от крупнейшей котельной города – Нагорной теплоцентрали. До 1 февраля завершился последний этап строительно-монтажных работ с последующим открытием движения на ул. Костина.

Новая теплотрасса, которая проходит от ул. Тимирязева, 1 вдоль улицы Пушкина, под ул. Белинского и по ул. Костина была необходима для повышения надежности теплоснабжения жителей Нижегородского и Советского районов. Построенный участок сети позволит проводить технологические переключения между второй и шестой очередями от Нагорной теплоцентрали в случае внештатных ситуаций, а также даст резерв для подключения новых потребителей.

Работы проводились в условиях плотной городской застройки, наличия большого количества смежных коммуникаций, на глубине от 3 до 7 метров. За время работ построены 12 тепловых камер, проложены свыше 2 км магистральных трубопроводов различных диаметров – от 400 до 700 мм. Работы были разбиты на этапы, чтобы минимизировать ограничения движения на участках улично-дорожной сети и не перекрывать проезды к домам и организациям.

Строительство выполнялось открытым и закрытым способом. В частности, прокладку трубопроводов непосредственно под проезжей частью ул. Белинского в районе телецентра проводили методом прокола под дорогой, что дало возможность не ограничивать движение на одной из важнейших городских транспортных артерий.

Сейчас на участках, где работы были завершены в зимний период - ул. Костина и перекресток Пушкина-Тимирязева, уложено временное асфальтовое покрытие, чтобы обеспечить полноценный проезд автомобилистам в зимний период. В весенне-летний сезон при наступлении соответствующих погодных условий асфальтировка участка и восстановление благоустройства будет выполнено в постоянном варианте.  

Напомним, что нижегородское "Теплоэнерго" завершило предупредительный ремонт на улице Коминтерна.

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Теги:
Теплоснабжение Теплоэнерго
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