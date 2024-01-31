Празднование Китайского Нового года пройдет в нижегородском парке "Швейцария" Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Празднование Китайского Нового года пройдет в нижегородском парке "Швейцария" 10 февраля. Об этом сообщили в департаменте развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, празднование начнется в 12:00 в детском центре. Здесь до 14:00 будут проходить мастер-классы по плетению китайских узелков, написанию иероглифов. Также участникам расскажут о секретах чайной церемонии и росписи масок.

С 14:00 до 15:00 в большом зале детского центра состоится концерт с участием китайских студентов нижегородских вузов. В мероприятии примут участие генеральный консул КНР в Казани господин Сян Бо, министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева, директор департамента развития туризма и внешних связей администрации города Александр Симагин.

С 15:00 до 16:00 по аллее детского парка пройдет костюмированное шествие с макетами-драконами и масками, после чего на катке для студентов из КНР состоится праздничное катание.

Напомним, в декабре 2023 года в Нижнем Новгороде открылся региональный центр российско-китайской дружбы.