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Общество

Главы районов Нижнего Новгорода проверяют работы по уборке снега

03 февраля 2024 13:02  [120] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Главы районов Нижнего Новгорода проверяют ход уборки от снега дворов и тротуаров в выходные дни. По словам мэра Юрия Шалабаева, есть много нареканий от жителей на качество уборки тротуаров и дворов.

"Обращаю на это особое внимание глав районов, руководителей управляющих компаний и подрядных организаций: не ждите, когда в каждый двор и на каждую улицу придут сотрудники АТИ и ГЖИ и выпишут штрафы. Пройдите в выходной свои районы ногами, думаю, что адреса, требующие пристального внимания, нижегородцы оставят и под этим постом, и в соцсетях ваших районов", - сказал глава города, отметив, что работа коммунальщиков продолжается в режиме 24/7, а синоптики прогнозируют, что в ближайшие несколько дней в городе выпадет до 10 см осадков.

По словам главы Сормовского района Светланы Горбуновой, в последнее время большое количество обращений поступает с ул. Зайцева. "Сегодня проверили в каком состоянии находится микрорайон. Проезды относительно прочищены, но не почищены тротуары, кое-где и входные группы. Управляющая компания планирует привести микрорайон в порядок к среде. Проверим. Посмотрели уборку в сквере имени В.Г.Рязанова - идёт вывоз снега, пешеходные дорожки в удовлетворительном состоянии. Дорожные службы сегодня работают на ул. Белозерской, очищаются парковки, вывоз снега сегодня организован также в посёлке Народный, на ул. Иванова. Объезды и обходы вместе с АТИ будут продолжаться регулярно", - заявила глава района Светлана Горбунова.

В Приокском районе 3 февраля подрядчики сделали упор на очистку тротуаров и дворовых территорий по обращениям жителей. Рабочие и техника задействованы на тротуаре в микрорайоне "Цветы", на окружной Щербинки-1, на улицах Горной, Тропинина, Сурикова, проспекте Гагарина. По словам главы района Михаила Шатилова, который провел объезд совместно с представителями домоуправляющей компании и подрядных организаций, работа идет планомерно. "До весны осталось 26 дней, и это не может не радовать. Работу по уборке территорий продолжаем: по поручению главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева обязательно проводим объезды и контролируем очистку снега. Сегодня на территории с пяти утра, продолжаем отрабатывать обращения приокчан, со всеми находимся в контакте. Всего с начала сезона в Приокском районе вывезли 145 тысяч куб. метров снега - это колоссальная цифра для нас", - сказал Михаил Шатилов.

И.о.главы Ленинского района Николай Захар отметил, что в ночь со 2 на 3 февраля специализированная техника вывозила снег на улицах Новикова-Прибоя, Июльских Дней, а также на дублёре проспекта Ленина. "Также спецтехника выезжала на расчистку дорог и обработку противогололедными материалами центральных дорог и внутриквартальных проездов. Сегодня лично с руководителями подрядных организаций и домоуправляющей компании провел объезд района и проверил ход работ по очистке дворовых территорий, внутриквартальных проездов и пешеходных тротуаров. С утра на территории Ленинского района ведется работа по вывозу снега на заездах проспекта Ленина, улицах Премудрова и Энтузиастов, прометанию и обработке дорог категории "А", "Б", "В", расчистке пешеходных тротуаров, подходов к пешеходным переходам, остановочных площадок и лестничных сходов. На придомовых территориях работают тракторы и дворники", - сказал Николай Захар.

По словам главы Московского района Владимира Кропотина, с основных магистралей снег практически вывезен. "Продолжаем вывозить снег с пешеходных переходов, остановочных павильонов, заездов и с внутриквартальных проездов", - рассказал глава района, добавив, что МБУ "РЭД" прометает и обрабатывает противогололедными материалами территории в круглосуточном режиме. Сегодня подрядные организации работают на очистке территории с привлечением эвакуатора на ул. Буревестника,17 и ул.Страж революции. На Московском шоссе чистят заезды, пешеходные переходы и остановки. Также техника и дорожные рабочие работают на ул. Чаадаева, 15, 50-летия Победы, дублере Сормовского шоссе и дублере ул.Ярошенко, на ул.Куйбышева, ул.Павла Орлова, 10 (очистка проезда к дошкольному учреждению). На ул. Гастелло работает погрузчик снега", - рассказал глава района.

Как отметил глава Канавинского района Олег Алешин, коммунальщики работают в ежедневном режиме в соответствии с утвержденным планом. "Так, в выходные дни работы по очистке пешеходных дорожек, тротуаров, парковочных карманов запланированы по улицам Акимова, Есенина, Волжской Набережной, Зимина, Гордеевской, Витебской, Бульваре Мира. Кроме того, в соответствии с поручением главы города Юрия Шалабаева держим на постоянном контроле ситуацию по очистке подъездных путей к контейнерным площадкам, а также очистку кровель от снега и наледи. В настоящее время есть вопросы к очистке придомовых территорий и тротуаров – жители активно пишут нам в социальных сетях. Лично объезжаю территорию района, инспектирую проблемные адреса, по которым поступают жалобы. В ходе объезда представителям домоуправляющей компании и подрядных организаций, ответственных за уборку территории от снега, дал поручение устранить выявленные нарушения в кратчайшие сроки",- добавил глава района.

В Автозаводском районе в ночь на 3 февраля комбинированные дорожные машины работали в режиме полного цикла, прометали и обрабатывали автомобильные дороги на ул. Ореховской, Веденяпина, Монастырка, Аркадия Гайдара, пр. Ленина и др. "С раннего утра работы по расчистке и вывозу снега ведутся на ул.Дружаева, Мельникова, пр.Бусыгина, Челюскинцев, Львовской, Третьяковской и др. Кроме того, на придомовых территориях продолжается вывоз снега, на кровлях многоквартирных жилых домов по ул. Дьяконова работают бригады рабочих по расчистке от снега и наледи. Подрядные организации расчищают от снега навесы остановочных павильонов на ул.Красноуральской, Львовской, Янки Купалы и др.", - сообщил глава Автозаводского района Александр Нагин. Кроме того, на пешеходных тротуарах идёт обработка противогололедными материалами. На благоустроенных по программе ФКГС общественных пространствах не прекращается работа по расчистке дорожек, спортивных и детских площадок.

Работу по очистке тротуаров и уборке снега с придомовых территорий проверил в ходе очередного обхода глава Нижегородского района Алексей Рыболовлев. "Комбинированные дорожные машины работают в режиме полного цикла на автомобильных дорогах категорий "А" и "Б". Рабочие и техника задействованы на расчистке и обработке ПГМ пешеходных тротуаров и придомовых территорий. Так, сегодня ночью работы велись на ул.Горького, Володарского, Провиантской, Ильинской, Октябрьской, Лысогорской, в пер. Тихий и другим улицам района. График составлен на все выходные, подрядные организации и управляющие компании о ходе работ постоянно отчитываются. По поручению Юрия Шалабаева работы ведутся в усиленном режиме, проблемные участки лично держу на контроле", - сообщил глава района.

"Сегодня обслуживающая организация сконцентрировала внимание на расчистке тротуаров в Советском районе. На данный момент работы осуществляются на ул.Невзоровых, Ижорской, Бекетова, Ванеева, Гужевой и др. Также очищают парковочные места на ул.Медицинской, Шишкова, Чукотской с последующим вывозом. В плане на этот день у подрядчика стоит также ул. Б.Панина - там работают с использованием эвакуатора. Кроме того, ведется очистка от снега дворовых территорий. Видим обращения от жителей, поступающие в социальные сети. Стараемся оперативно брать их в работу, направляем информацию представителям МБУ "РЭД", управляющим компаниям для принятия необходимых мер", - сказал первый заместитель главы Советского района Антон Кузнецов.

Ранее сообщалось, что работы по вывозу снега ночью 3 февраля пройдут на 43 улицах Нижнего Новгорода.

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Теги:
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