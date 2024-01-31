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Общество

Работы по вывозу снега ночью 3 февраля пройдут на 43 улицах Нижнего Новгорода

02 февраля 2024 17:47  [73] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Начиная с позднего вечера и ночью 3 февраля дорожно-коммунальные службы будут вывозить снег с ряда улиц Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Директор департамента Андрей Житников уточнил, что для информирования местных жителей о проводимых работах в местах уборки снега выставлены предупреждающие аншлаги.

Он добавил, что для качественной уборки некоторые машины приходится перемещать при помощи эвакуатора.

В выходные дни будет вестись мониторинг погодных условий, и исходя из текущей ситуации будут проводиться необходимые работы по обработке, уборке и вывозу снега с улично-дорожной сети города.

В департаменте также отметили, что сейчас на дорогах единовременно работают более 1 тысячи единиц техники и 4 тысяч рабочих, включая привлечённые ресурсы подрядчиков и ДУКов.

Список улиц, по которым будут проводиться работы по вывозу снега в ночь 3 февраля, можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что дорожно-коммунальные службы Нижнего Новгорода с 1 февраля переходят на непрерывный, цикличный вид снегоуборочных работ. Это связано с прогнозируемыми снегопадами. В частности, с 1 по 2 февраля может выпасть до 5 см снега. Мощный снегопад ожидается в начале следующей недели, 5 и 6 февраля, когда высота снежного покрова может подрасти на высоту до 15 см.

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Теги:
Городское хозяйство Дороги Снег
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