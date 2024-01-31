Щит "Владимир" будет идти до площади Свободы 9 месяцев
Пешеходный мост через Почаинский овраг закроют на два года
Застройка площадки КРТ на левом берегу Оки у Молитовского моста
Приём заявлений для участия в ДЭГ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
07 февраля 2024 10:00  [73] Нижегородские медики рассказали о правильном уходе за зубами
07 февраля 2024 09:39  [88] Глеб Никитин проинспектировал ход программы по замене лифтов в Нижнем Новгороде
07 февраля 2024 09:14  [114] Электричество частично отключили в пяти районах Нижнего Новгорода 7 февраля
06 февраля 2024 18:56  [322] Серия профориентационных мероприятий прошла для дзержинской молодежи накануне Форума городов трудовой доблести
06 февраля 2024 18:35  [256] Вывоз снега запланирован с 60 улиц Нижнего Новгорода в ночь на 7 февраля
06 февраля 2024 18:17  [261] АТИ Нижнего Новгорода возбудила 1039 производств за плохую уборку снега
06 февраля 2024 17:52  [490] Единый клиентский центр газовых компаний открыли в в Нижнем Новгороде
06 февраля 2024 17:30  [265] Специалисты "ТНС энерго НН" рассказали о способах уменьшения расходов за ОДН
06 февраля 2024 17:23  [273] Cбор заявок на конкурс общественных инициатив "СВЕТИ" откроется 7 февраля
06 февраля 2024 16:24  [267] Третий сезон проекта "Лидеры Нижегородской области" стартовал в КУПНО
Общество

Нижегородские коммунальщики приступили к уборке дворовых территорий от снега

05 февраля 2024 16:13  [406] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородские коммунальщики по поручению главы города Юрия Шалабаева приступили к уборке от снега дворовых территорий и внутриквартальных проездов.

Как подчеркнул глава города, особое внимание следует уделить тротуарам.

"Акцентировал внимание всех глав районов, руководителей подрядных организаций и контрольных органов на уборке тротуаров, внутриквартальных проездов – там не ездит общественный транспорт, но там ходят местные жители, и основные обращения поступают к нам именно по поводу этих территорий. Прошу всем ответственным лицам обратить внимание на состояние этих мест и не дожидаться пока контрольные органы проверят и оштрафуют, или же я приму дисциплинарные меры", - заявил мэр.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Андрей Житников напомнил, что в минувшие выходные шла активная работа по уборке и вывозу снега. Он отметил, что подрядные организации усилили работу, а главы районов лично контролировали уборку на подведомственных территориях.

"Сейчас сделан упор в вывозе снега с автобусных остановок, парковок и тротуаров. Отдельно специалисты дежурят на спусках и подъемах: следят за ситуацией, чтобы вовремя обеспечить просыпку дорожного полотна противогололедными материалами и не допустить образования наката", - рассказал директор городского департамента.

К работе в Ленинском районе дворники сегодня приступили с пяти утра. По словам генерального директора домоуправляющей компании Ленинского района Алексея Базякина, в этом году выдался сложный зимний период. "Снега много – работаем в усиленном режиме. Сейчас убираемся в микрорайоне по ул. Снежной. Снег стараемся вывозить после снегопада, но очень мешают припаркованные машины во дворах – наша тяжелая спецтехника не везде может пройти", - добавил он.

По словам местных жителей, действия коммунальщиков можно оценить положительно: рабочие чистят дороги, троутары, парковочные места.

Напомним, что более 60 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за минувшие выходные.
 
Ранее главы районов Нижнего Новгорода проверили работы по уборке снега.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Снег
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
31 января 2024 12:18Выставка искусств "АРТ МИР - 2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph