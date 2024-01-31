Нижегородские коммунальщики приступили к уборке дворовых территорий от снега

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Нижегородские коммунальщики по поручению главы города Юрия Шалабаева приступили к уборке от снега дворовых территорий и внутриквартальных проездов.
Как подчеркнул глава города, особое внимание следует уделить тротуарам.
"Акцентировал внимание всех глав районов, руководителей подрядных организаций и контрольных органов на уборке тротуаров, внутриквартальных проездов – там не ездит общественный транспорт, но там ходят местные жители, и основные обращения поступают к нам именно по поводу этих территорий. Прошу всем ответственным лицам обратить внимание на состояние этих мест и не дожидаться пока контрольные органы проверят и оштрафуют, или же я приму дисциплинарные меры", - заявил мэр.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Андрей Житников напомнил, что в минувшие выходные шла активная работа по уборке и вывозу снега. Он отметил, что подрядные организации усилили работу, а главы районов лично контролировали уборку на подведомственных территориях.
"Сейчас сделан упор в вывозе снега с автобусных остановок, парковок и тротуаров. Отдельно специалисты дежурят на спусках и подъемах: следят за ситуацией, чтобы вовремя обеспечить просыпку дорожного полотна противогололедными материалами и не допустить образования наката", - рассказал директор городского департамента.
К работе в Ленинском районе дворники сегодня приступили с пяти утра. По словам генерального директора домоуправляющей компании Ленинского района Алексея Базякина, в этом году выдался сложный зимний период. "Снега много – работаем в усиленном режиме. Сейчас убираемся в микрорайоне по ул. Снежной. Снег стараемся вывозить после снегопада, но очень мешают припаркованные машины во дворах – наша тяжелая спецтехника не везде может пройти", - добавил он.
По словам местных жителей, действия коммунальщиков можно оценить положительно: рабочие чистят дороги, троутары, парковочные места.
Напомним, что более 60 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за минувшие выходные.
Ранее главы районов Нижнего Новгорода проверили работы по уборке снега.
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