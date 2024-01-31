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Общество

Совет дошкольной организации создадут в детсаду №368 в Нижнем Новгороде

05 февраля 2024 17:34  [410] Общество

Фото: Пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Совет дошкольной организации создадут в детсаду №368 в Ленинском районе Нижнего Новгорода, откуда планировали уволиться воспитатели. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По словам директора городского департамента образования Владимира Радченко, на совете сотрудники и родители смогут обсуждать предложения по улучшению работы детского садика.

"Также в дошкольном учреждении проведут проверку по обращениям воспитателей. Ситуация в детсаду вышла за границы образовательной организации, поэтому департамент образования подключился к ее разрешению. Прошла встреча с коллективом дошкольного учреждения, с родителями детей. Выслушав все стороны, будем разбираться", - сказал руководитель городского департамента образования.

Владимир Радченко подчеркнул, что действиям руководства детского сада будет дана оценка, а затем уже приняты необходимые управленческие решения и организационные выводы.

"С воспитателями, которые написали заявления об уходе, я провел беседу, после которой педагоги отозвали свои заявления", - добавил он.

Ранее родители воспитанников детского сада №368 в Нижнем Новгороде пожаловались губернатору Глебу Никитину на увольнение воспитателей из-за конфликта с заведующей.

Напомним, размер платы за детсады в Нижегородской области вырос в 2024 году.

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Теги:
Детсады Образование
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