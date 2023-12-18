Три детсада и школу построят в районе площади Сенной Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три детсада и школу построят в районе площади Сенной. Информация об этом размещена на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, проект планировки и межевания территории в границах улиц Ковровская, Родниковая, Максима Горького, площади Сенной и Казанской набережной разработало ООО "Золотое сечение".

Напомним, компания по заказу ООО "Идель" ранее разработала концепцию площадки КРТ площадью 50 978,2 кв.м, которая расположится на этой же территории. Здесь будут построены жилые дома высотой до 25 этажей.

Проект предусматривает строительство детских садов на 420, 200 и 60 мест, а также школы на 1000 мест.

Кроме того, запланирована реконструкция дорожной сети района.

Так, будут реконструированы дороги на улицах Тургенева, Сеченова, Ковровская, Республиканская и в переулке Белинский, а также участки улиц Белинского и Родионова.

Ранее сообщалось, что школу на тысячу мест построят в рамках КРТ в Северном микрорайоне Нижнего Новгорода.