Выставку "АРТ МИР - 2024" в Нижнем Новгороде посетило более 50 тысяч человек Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Выставку "АРТ МИР - 2024" в Нижнем Новгороде посетило более 50 тысяч человек - это рекорд за всю историю проекта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Напомним, выставка искусств проходила с 27 января по 4 февраля на Нижегородской области. Свои работы на ней представили 240 художников со всей страны.

За девять дней было проведено 109 экскурсий и арт-медиаций, 67 мастер-классов, лекций и встреч с авторами, 10 музыкальных выступлений и 4 кинопоказа.

Также был организован благотворительный аукцион, для которого 19 художников безвозмездно передали свои работы. Суммарно с их продажи было собрано 12 млн 745 тысяч рублей, которые будут направлены в благотворительный фонд "Жизнь без границ" на помощь выпускникам детских домов.

С фоторепортажем с выставками можно ознакомиться по ссылке.

Стоит отметить, что в прошлом году выставку "АРТ МИР" посетило 40 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Чкаловская неделя "Герой на все времена" стартовала в Нижнем Новгороде.