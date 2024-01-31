Территорию вдоль Мещерского бульвара в Нижнем Новгороде благоустроят за 160 млн рублей Общество

Фото: Пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Мэрия Нижнего Новгорода объявила аукцион по выбору подрядчика для благоустройства территории вдоль Мещерского бульвара в Канавинском районе города. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит уложить новое асфальтовое покрытие и брусчатку, установить столбы освещения, вырубить старые аварийные деревья и высадить новые клены, ели, ивы, рябины, тополя, декоративные яблони, спиреи, чебушник, а также посеять газон и разбить цветники.

Помимо этого, во время благоустройства на территории будут установлены трибуна, качели, карусели, скамьи на подвесах, игровые комплексы и велопарковка.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 160 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.

Благоустройство ведется по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Оно должно завершиться до 15 июля.

Напомним, Лопатинский овраг в Нижнем Новгороде благоустроят в 2024 году.