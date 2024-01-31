Закрытие старого Борского моста на ремонт запланировано на 20 марта
Щит "Владимир" будет идти до площади Свободы 9 месяцев
Приём заявлений для участия в ДЭГ
Застройка площадки КРТ на левом берегу Оки у Молитовского моста
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
07 февраля 2024 10:00  [72] Нижегородские медики рассказали о правильном уходе за зубами
07 февраля 2024 09:39  [87] Глеб Никитин проинспектировал ход программы по замене лифтов в Нижнем Новгороде
07 февраля 2024 09:14  [114] Электричество частично отключили в пяти районах Нижнего Новгорода 7 февраля
06 февраля 2024 18:56  [321] Серия профориентационных мероприятий прошла для дзержинской молодежи накануне Форума городов трудовой доблести
06 февраля 2024 18:35  [256] Вывоз снега запланирован с 60 улиц Нижнего Новгорода в ночь на 7 февраля
06 февраля 2024 18:17  [261] АТИ Нижнего Новгорода возбудила 1039 производств за плохую уборку снега
06 февраля 2024 17:52  [490] Единый клиентский центр газовых компаний открыли в в Нижнем Новгороде
06 февраля 2024 17:30  [265] Специалисты "ТНС энерго НН" рассказали о способах уменьшения расходов за ОДН
06 февраля 2024 17:23  [273] Cбор заявок на конкурс общественных инициатив "СВЕТИ" откроется 7 февраля
06 февраля 2024 16:24  [267] Третий сезон проекта "Лидеры Нижегородской области" стартовал в КУПНО
Общество

Территорию вдоль Мещерского бульвара в Нижнем Новгороде благоустроят за 160 млн рублей

06 февраля 2024 10:39  [306] Общество

Фото: Пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Мэрия Нижнего Новгорода объявила аукцион по выбору подрядчика для благоустройства территории вдоль Мещерского бульвара в Канавинском районе города. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит уложить новое асфальтовое покрытие и брусчатку, установить столбы освещения, вырубить старые аварийные деревья и высадить новые клены, ели, ивы, рябины, тополя, декоративные яблони, спиреи, чебушник, а также посеять газон и разбить цветники.

Помимо этого, во время благоустройства на территории будут установлены трибуна, качели, карусели, скамьи на подвесах, игровые комплексы и велопарковка.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 160 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.

Благоустройство ведется по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Оно должно завершиться до 15 июля.

Напомним, Лопатинский овраг в Нижнем Новгороде благоустроят в 2024 году.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Новости по теме
31 января 2024 12:23  [487] Еще 500 млн рублей направят на благоустройство в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
31 января 2024 12:18Выставка искусств "АРТ МИР - 2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph