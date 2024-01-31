Проходка щита "Владимир" до площади Свободы займет около девяти месяцев Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Проходка щита "Владимир" до площади Свободы займет около девяти месяцев. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, после завершения проходки комплекс будет демонтирован и разобран на крупномерные узлы, которые перенесут на другую строительную площадку или на базу подрядчика.

После проходки на стройплощадках новых станций метро начнется устройство основных конструкций станционных комплексов, монтаж коммуникаций, а также архитектурная отделка.

На последних этапах работ будут построены надземные конструкции, проведено благоустройство территории у станций.

Напомним, тоннелепроходческий щит "Владимир" был запущен на площади Сенной 31 января.

Ему предстоит пройти более 1,5 км под улицами Большая Печерская и Максима Горького до площади Свободы. Вслед за ним будет запущен второй щит, который проложит второй тоннель до новой станции. На начальных этапах они будут работать круглосуточно.

Третий тоннелепроходческий щит будет запущен с площадки на улице Максима Горького. Он пройдет около 700 метров до площади Свободы, после чего будет разобран и возвращен на улицу Горького для прокладки второго тоннеля.

После набора локомотивной скорости щит пойдет со средней скоростью 250 метров в месяц.