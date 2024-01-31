Тоннелепроходческий щит "Владимир" запущен в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Сегодня на площади Сенной в Нижнем Новгороде метростроевцы запустили тоннелепроходческий щит "Владимир". Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"После достройки новых станций увидим повышение интереса к метро как к виду транспорта и существенный рост пассажиропотока. И это в том числе повысит эффективность его эксплуатации", - подчеркнул глава региона.

Также Глеб Никитин отметил, что это первая тоннелепроходка в рамках механизма инфраструктурных бюджетных кредитов.

Напомним, первые детали тоннелепроходческого щита "Владимир" прибыли в Нижний Новгород в начале сентября 2023 года. Его сборка завершилась в декабре.

Ему предстоит пройти более 1,5 км под улицами Большая Печерская и Максима Горького до площади Свободы. Вслед за ним будет запущен второй щит, который проложит второй тоннель до новой станции. На начальных этапах они будут работать круглосуточно.

Третий тоннелепроходческий щит будет запущен с площадки на улице Максима Горького. Он пройдет около 700 метров до площади Свободы, после чего будет разобран и возвращен на улицу Горького для прокладки второго тоннеля.

После набора локомотивной скорости щит пойдет со средней скоростью 250 метров в месяц.

Ранее сообщалось, что глубина тоннелей новых станций нижегородского метро достигнет 24 метров.

В конце января на площади Свободы началось строительство демонтажной камеры для приема щита.