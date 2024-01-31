Нижегородские ученые увеличили мощность ИИ с помощью цифровых астроцитов

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Нижегородские ученые увеличили мощность искусственного интеллекта с помощью цифровых астроцитов. Об этом сообщили в пресс-службе ННГУ им. Лобачевского.
Согласно информации, на кафедре нейротехнологий ННГУ была построена нейросеть на принципах взаимодействия клеток головного мозга. Впервые в искусственном интеллекте были использованы цифровые аналоги вспомогательных клеток мозга – астроцитов, что позволило повысить производительность нейросети на 20%.
Как пояснила автор исследования, профессор кафедры нейротехнологий Института биологии и биомедицины ННГУ Сусанна Гордлеева, астроциты обрабатывают информацию так, как это делает мозг человека: решают динамические задачи, обучаются во время работы, запоминая данные.
Нижегородские ученые доказали, что цифровые астроциты позволяют эффективно управлять динамикой нейронов, а также реализуют в искусственном интеллекте рабочую память.
Подобные нейросети способны объяснить ранее неизученные механизмы кодирования, обработки и хранения информации в мозге, причины развития нейродегенеративных заболеваний в процессе старения и многое другое.
В перспективе эти технологии смогут преодолеть ограничения существующих методов машинного обучения по энергоэффективности. На их основе могут быть созданы интеллектуальные информационно-вычислительные платформы, которые можно будет применять в медицинской и IT-промышленности.
Ранее сообщалось, что центр искусственного интеллекта в сфере медицины создадут на базе ННГУ.
Также напомним, что лаборатория в сфере ИИ появится в нижегородском IT-кампусе "НЕЙМАРК".
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