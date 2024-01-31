Хоккейную школу "Торпедо" в Нижнем Новгороде планируется построить по концессии Общество

Фото: с сайта Минграда Нижегородской области

Хоккейную школу "Торпедо" в Нижнем Новгороде планируется построить по концессии. Информация об этом размещена в ГИС Торги.

Согласно информации, объект будет расположен на улице Краснодонцев, 8 в Автозаводском районе.

В 2022 году Архитектурный совет одобрил эскизный проект школы. Он был разработан архитектурным бюро "ГОРА" по заказу хоккейного клуба "Торпедо".

В двухэтажном здании площадью не менее 17 тысяч кв. м разместят 5 тренажерных залов, две хоккейные площадки - с трибунами и без, столовую, 15 раздевалок, а также 50 комнат для размещения спортсменов.

Объем инвестиций концессионера в проект составит около 1,6 млрд рублей, общая стоимость работ - около 2,1 млрд рублей. Срок действия концессионного соглашения - до 31 декабря 2048 года.

Проект школы должен быть подготовлен в течение года с даты заключения соглашения. Построить здание должны в течение трех лет после заключения соглашения.

Потенциальные инвесторы могут подать заявку на участие в проекте до 15 марта 2024 года.

Напомним, в январе на Стрелке в Нижнем Новгороде стартовал монтаж кровли нового ледового дворца.