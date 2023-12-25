Монтаж кровли нового ледового дворца стартовал в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Монтаж кровли нового ледового дворца стартовал на Стрелке в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, каркас здания из металлических конструкций завершен уже на 91%.

Также на 70% завершено возведение стен дворца.

Напомним, работы по возведению спортивного сооружения начались в июле 2022 года. Монтаж каркаса кровли ледового дворца стартовал в начале августа текущего года.

Строительство новой ледовой арены в Нижнем Новгороде может завершиться в 2024 году.

Комплекс площадью 70 тысяч кв. м будет включать в себя многофункциональную хоккейную площадку с трибунами на 12 тысяч зрителей, малую ледовую арену, универсальный спортивный зал и тренажерные залы.

В январе 2022 года предатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей на строительство Ледовой арены в Нижнем Новгороде.