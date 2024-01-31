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Общество

Cбор заявок на конкурс общественных инициатив "СВЕТИ" откроется 7 февраля

06 февраля 2024 17:23  [272] Общество

В Нижнем Новгороде 7 февраля стартует сбор заявок на конкурс общественных инициатив "СВЕТИ". Об этом сообщил в своих соцсетях глава города Юрий Шалабаев.

Он отметил, что за время существования конкурса в Нижнем Новгороде было реализовано более 80 социальных проектов. Согласно информации, принять участие в конкурсе могут физические лица в возрасте от 18 лет, инициативные группы и объединения горожан, незарегистрированные в качестве юридических лиц.

В городском департаменте социальных коммуникаций и молодёжной политики рассказали, что победители смогут получить гранты на свою инициативу до 300 тысяч рублей. 

Заявки принимаются по следующим тематическим направлениям: "Родина моя", "Поддержка рядом", "ЭкоМир и мы", "Делаем добро вместе", "Выбор за тобой", "Окна возможностей", "Твоя территория", "Дружба без границ" и "Молодой Нижний".

Подать документы можно с 7 февраля по 10 марта на электронную почту: konkurs_sveti@mail.ru.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте проекта.

В департаменте соцкоммуникаций также добавили, что для более качественной подготовки заявок организатор конкурса – АНО "Центр поддержки социальных проектов Нижнего Новгорода" проведёт цикл семинаров, на которых можно будет получить ответы на вопросы о конкурсной документации и разработке проектов. Семинары будут организованы на площадке "Молодой Нижний" 20 и 21 февраля, а также 5 марта. Для участия нужна предварительная регистрация по ссылке.

Напомним, в прошлом году на конкурс поступило 140 проектов. Победителями стали 32 проекта, затрагивающие направления по поддержке общественного самоуправления, развитию современного музыкального и уличного искусства, адаптации и поддержке людей с особенностями здоровья.

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Теги:
Конкурсы Социальные проекты
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