Единый клиентский центр газовых компаний открыли в в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба компании "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород"

Единый клиентский центр (ЕКЦ) газовых компаний открыли в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в центре клиенты АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" и ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" могут решить вопросы подключения газа, а также возникающие в процессе пользования бытовым газом.

Как рассказал заместитель председателя правительства Нижегородской области Вячеслав Горев, на данный момент в регионе принято более 27 тысяч заявок на газификацию, до границ почти 20 тысяч земельных участков доведен газ, и в 11 000 домов по программе догазификации уже появился бытовой газ.

ЕКЦ оборудован системой электронной очереди, в зале ожидания организована интерактивная детская зона. Прием ведут одновременно восемь операторов. Центр рассчитан на обслуживание до 8 тысяч человек в месяц.

В дальнейшем открытие клиентских центров планируется в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, в нагорной части областного центра, а также в Кстове и на Бору.

Напомним, почти 10 тысяч нижегородских домовладений в 2023 году получили газ по программе догазификации.