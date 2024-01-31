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Общество

Первые дома в рамках КРТ в Ленинском районе расселят к осени 2024 года

07 февраля 2024 12:32  [253] Общество

Фото: Институт развития агломерации НО

Ход работ по реализации проекта комплексного развития территории в районе улицы Самочкина обсудили на рабочем совещании в Институте развития агломерации Нижегородской области.

Напомним, правительство Нижегородской области, администрация города и ООО "Специализированный застройщик "Проект-С-35", входящий в группу компаний "Самолет", подписали договор о КРТ в Ленинском районе 6 октября 2023 года.

Размер площадки КРТ в районе улицы Самочкина составляет 13,7 га.

Благодаря реализации проекта комплексного развития территории жилищные условия смогут улучшить жильцы 39 домов, 8 из которых признаны аварийными. После сноса старых домов здесь будет жилой комплекс площадью 229,2 тысячи кв. м, жилая площадь составит более 120 тысяч кв. м.

Срок реализации проекта составляет 15 лет.

В ходе совещания стало известно, что уже заключены предварительные договоры на расселение домов №25, №27, №29, №31 и №33 по улице Дружбы, а также №7 и №9 по улице Энтузиастов.

Ожидается, что расселение этих домов будет завершено не позднее 31 августа 2024.

Ранее сообщалось, что более 30 площадок КРТ находятся в разработке и реализации в Нижегородской области.

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Теги:
Жилье КРТ
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