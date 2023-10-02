Подписан второй договор о КРТ в Ленинском районе Нижнего Новгорода Общество

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Подписан второй договор о КРТ в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

6 октября между правительством Нижегородской области, администрацией города и ООО "Специализированный застройщик "Проект-С-35", входящим в группу компаний "Самолет", подписан договор о комплексном развитии территории жилой застройки по ул. Самочкина.

В рамках церемонии и.о. заместителя председателя правительства Нижегородской области Иван Каргин, представители застройщика во главе с гендиректором "Проект-С-35" Денисом Долиным и специалисты ГБУ "Институт развития агломерации Нижегородской области"обсудили вопросы, связанные с выполнением обязательств со стороны застройщика: улучшение жилищных условий около 1,2 тыс. жителей и создание объектов социальной инфраструктуры.

Напомним, что торги состоялись 25 сентября. ООО "Специализированный застройщик "Проект-С-35" сделало последнее предложение с ценой более 190 млн рублей.

Напомним также, это уже второй подписанный договор о КРТ в столице Приволжья. Первый предполагает комплексное развитие территории также в Ленинском районе в районе ул. Правды площадью 1,84 га. Победитель торгов по данному проекту КРТ - ООО "Специализированный застройщик "Новый город" в настоящее время разрабатывает документацию по планировке территории комплексного развития.

Кроме того, объявлены торги по третьей площадке КРТ – в районе Больших Оврагов. Определить победителя планируется 9 ноября.