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Общество

Нижегородское "Теплоэнерго" в январе заменило 1,3 км трубопроводов без ограничения подачи тепла потребителям

07 февраля 2024 13:08  [241] Общество

Нижегородское "Теплоэнерго" в январе без ограничения подачи теплоносителя заменило более 1,3 км трубопроводов в рамках текущего ремонта для повышения надежности теплоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В первую очередь работы затронули участки сетей, где по результатам приборной диагностики была выявлена необходимость замены более протяженных отрезков сетей.

Ремонтная программа предприятия на 2024 год охватывает свыше 130 км теплосетей, что уже шестой год подряд превышает рекомендованный показатель уровня обновления трубопроводов в 5% от их общей протяженности. По итогам прохождения отопительного периода программа будет скорректирована в сторону увеличения объемов работ, в первую очередь, по тем участкам, где фиксировались повреждения.

Чтобы обеспечить выполнение запланированных объемов работ, перекладка теплотрасс ведется круглогодично. Во время отопительного сезона работы проводятся с использованием резервных схем, что позволяет заменять сети, продолжая обеспечивать теплоснабжение жилых домов и организаций. 

Напомним, что с 2018 года предприятие заменило уже 590 км трубопроводов, что позволило снизить износ сетей.

Ранее сообщалось, что нижегородское "Теплоэнерго" завершило строительство теплотрассы между Советским и Нижегородским районами.

 

 

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Теги:
Теплоснабжение Теплоэнерго
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