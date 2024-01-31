Минград утвердил проект планировки для строительства дорог в Новинках Экономика

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Минград региона утвердил документацию по планировке территории для строительства дорог и инженерных сетей около поселка Новинки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

Документацию разработали специалисты ГБУ НО "Институт развития агломерации Нижегородской области".

"С помощью механизма комплексного развития территории на незастроенных землях АО "СЗ НО Дирекция по строительству" уже реализует два крупных проекта – это КРТ в поселке Новинки на участке площадью 258,5 га и КРТ в деревне Ольгино на участке в 283,5 га", - пояснили в региональном Минграде.

Проект предусматривает строительство на этих земельных участках трех магистральных улиц с велодорожками и тротуарами с двух сторон, улиц в жилой застройке и основных проездов.

Кроме того, проект планировки выполнен в увязке с документацией по строительству дублера проспекта Гагарина с мостом через Оку.

Ранее под застройку был утвержден участок улицы Черниговской от метромоста до Молитовского моста в Нижнем Новгороде.