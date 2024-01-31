Ярмарка "Секреты мастеров"-2024 откроется в Нижнем Новгороде 23 февраля Общество

Фото: Пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Ярмарка "Секреты мастеров"-2024 откроется площади Горького в Нижнем Новгороде 23 февраля. Об этом говорится в постановлении на сайте мэрии города.

На территории сквера на площади Горького разместят 56 торговых мест, где будут представлены изделия мастеров народных художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства, а также продукты питания.

Ярмарка будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00 до 7 апреля.

Напомним, фестиваль "Арзамасский валенок" состоится в Нижегородской области 10 февраля.