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Реконструкция нижегородского стадиона "Водник" может начаться в 2024 году, сообщает ИА "Время Н".
По данным администрации Нижнего Новгорода, уже сформирован проект технического задания. Проектом, в частности, предусмотрено строительство на стадионе дополнительной спортивной инфраструктуры.
Также в мэрии отметили, что в настоящее время прорабатываются детали финансирования проекта реконструкции "Водника".
Как сообщалось ранее, стадион "Водник" в Нижнем Новгороде планируется реконструировать по концессии к 2025 году.
Также сообщалось, что проект реконструкции нижегородского стадиона "Водник" получил положительное заключение госэкспертизы в августе 2022 года.
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