Реконструкция нижегородского стадиона "Водник" может начаться в 2024 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Реконструкция нижегородского стадиона "Водник" может начаться в 2024 году, сообщает ИА "Время Н".

По данным администрации Нижнего Новгорода, уже сформирован проект технического задания. Проектом, в частности, предусмотрено строительство на стадионе дополнительной спортивной инфраструктуры.

Также в мэрии отметили, что в настоящее время прорабатываются детали финансирования проекта реконструкции "Водника".

Как сообщалось ранее, стадион "Водник" в Нижнем Новгороде планируется реконструировать по концессии к 2025 году.

Также сообщалось, что проект реконструкции нижегородского стадиона "Водник" получил положительное заключение госэкспертизы в августе 2022 года.