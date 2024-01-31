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Экономика

Особняк Фомина выставили на торги в центре Нижнего Новгорода за 86 млн рублей

08 февраля 2024 12:58  [175] Экономика

Отреставрированный дом А.К. Фомина на улице Минина,6 в Нижнем Новгороде выставили на продажу за 86,6 млн рублей. Об этом говорится на сайте Авито.

Здaниe являeтся чаcтью бизнеc-цeнтрa ЖК "Гeоpгиeвcкий".

Oбщая плoщaдь двухэтажного кирпичного дома с верандой и подвалом cоcтавляeт 393,5 кв. метров. У здания есть два cобcтвенных вxода. "Дом Фомина" является объектом культурного наследия регионального значения.

"В полном объеме выполнена внутренняя отделка, здание готово к эксплуатации", - говорится в сообщении.

Дом А.К. Фомина построен в 1908 году по проекту архитектора П. Домбровского. В 1914 году вдова купца продала дом врачу Константину Чахиани. После революции 1917 года дом перепланировали под коммунальное жилье, а с 1978 года в нем располагалось Нижегородское отделение союза писателей России. 

Напомним, купеческий особняк Беляева отреставрируют в Нижегородской области.

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Теги:
Архитектура торги
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