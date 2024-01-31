Баскетбольный центр построят по концессии около стадиона "Нижний Новгород" Спорт

Фото: nn-basket.ru

Министерство экономического развития и инвестиций региона объявило торги по строительству баскетбольного центра в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в материалах на сайте ГИС "Торги".

Строительство центра планируется на улице Карла Маркса около ФОКа "Мещерский" и стадиона "Нижний Новгород".

Инициатором торгов выступило ООО "Плейс".

Спорткомплекс будет включать в себя четыре баскетбольных площадки, два зала единоборств, тренажерный зал, медцентр, кафе, а также административные помещения. Здание площадью около 6 тысяч кв. метров будет переменной этажности от 1 до 5 этажей. Оно сможет одновременно вмещать до 150 человек.

В соответствии с документацией, компания-концессионер должна вложить в строительство баскетбольного центра от 375 млн рублей до 458,3 млн рублей при общей стоимости объекта в 666,6 млн рублей.

Спортивный центр должен быть построен в течение полутора лет с момента подписания концессии. Заявки на торги принимаются по 25 марта.

Напомним, ледовую арену на Стрелке в Нижнем Новгороде могут достроить до конца 2024 года.