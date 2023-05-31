Строительство новой ледовой арены в Нижнем Новгороде может завершиться в 2024 году Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Строительство новой ледовой арены в Нижнем Новгороде может завершиться в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время рабочей встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Практически после каждого матча, я читаю все социальные сети, постоянно люди спрашивают: Глеб Сергеевич, все ли нормально, когда достроится арена?", - рассказал глава региона.

Согласно плану, строительство должно завершиться в марте 2025 года, однако сейчас работы на стройплощадке идут с опережением графика, поэтому арена может быть сдана раньше срока - в 2024 году.

"12 тысяч мест на прекрасном, красивейшем месте, интерьер очень крутой. В общем, это будет действительно знаковый проект для всего хоккея", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, работы по возведению спортивного сооружения начались в июле 2022 года.

В 2022 году на конференции "ЦИПР" Глеб Никитин представил макет дворца Михаилу Мишустину.

Ранее сообщалось, что уже 27% металлоконструкций смонтировали на стройплощадке арены в Нижнем Новгороде.