Фото:
Четырех жителей Нижегородской области осудят за нападение на инкассаторов. Информация об этом размещена на сайте Канавинского районного суда Нижнего Новгорода.
Согласно информации, летом 2022 года в Нижнем Новгороде четверо мужчин напали на инкассаторов с применением перцовых баллончиков и травматических пистолетов. В результе нападения было похищено более 2 млн рублей.
У задержанного руководителя группы весной 2023 года было изъято поддельное служебное удостоверение майора ФСБ.
По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статьям 162 УК РФ (разбой) и 327 ч. 3 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права).
Суд над подозреваемыми начнется 13 февраля.
Ранее сообщалось, что двоих нижегородцев отправили в тюрьму за покушение на убийство в 2018 году.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+