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Происшествия

Четырех жителей Нижегородской области осудят за нападение на инкассаторов

08 февраля 2024 16:14  [67] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Четырех жителей Нижегородской области осудят за нападение на инкассаторов. Информация об этом размещена на сайте Канавинского районного суда Нижнего Новгорода.

Согласно информации, летом 2022 года в Нижнем Новгороде четверо мужчин напали на инкассаторов с применением перцовых баллончиков и травматических пистолетов. В результе нападения было похищено более 2 млн рублей.

У задержанного руководителя группы весной 2023 года было изъято поддельное служебное удостоверение майора ФСБ.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статьям 162 УК РФ (разбой) и 327 ч. 3 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права).

Суд над подозреваемыми начнется 13 февраля.

Ранее сообщалось, что двоих нижегородцев отправили в тюрьму за покушение на убийство в 2018 году.

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Теги:
Кража Нападение
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