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Общество

Движение по улице Ветеринарной в Нижнем Новгороде будет временно приостановлено

09 февраля 2024 17:59  [2] Общество

Фото: ЦОДД

Движение транспорта на участке улицы Ветеринарной в Советском районе Нижнего Новгорода будет временно перекрыто. Об этом предупредили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничения вводятся с 12 по 25 февраля по причине ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях на одном из участков улицы.

В связи с этим подъезд к районной ветклинике со стороны проспекта Гагарина будет невозможен.

На подъездах будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Помимо этого, на время работ на участке дорог от проспекта Гагарина до дома №2А по Ветеринарной будет введено двустороннее движение.

Напомним, что в Нижнем Новгороде с 6 февраля частично перекрыта улица Родионова.

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Теги:
движение Транспорт
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