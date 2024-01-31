Движение по улице Ветеринарной в Нижнем Новгороде будет временно приостановлено

Фото:
Движение транспорта на участке улицы Ветеринарной в Советском районе Нижнего Новгорода будет временно перекрыто. Об этом предупредили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Ограничения вводятся с 12 по 25 февраля по причине ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях на одном из участков улицы.
В связи с этим подъезд к районной ветклинике со стороны проспекта Гагарина будет невозможен.
На подъездах будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам.
Помимо этого, на время работ на участке дорог от проспекта Гагарина до дома №2А по Ветеринарной будет введено двустороннее движение.
Напомним, что в Нижнем Новгороде с 6 февраля частично перекрыта улица Родионова.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+