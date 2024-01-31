Улицу Родионова частично перекроют в Нижнем Новгороде из-за прокладки сетей до 15 февраля Общество

Улицу Родионова частично перекроют в Нижнем Новгороде из-за прокладки теплотрассы с 6 до 15 февраля. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничение введут на участке улицы Родионова в районе домов №23 и №23А.

"Объезд места проведения работ организуют по параллельному местному проезду. Кроме того, на этом участке улицы Родионова будет временно ограничена парковка для обеспечения беспрепятственного движения транспорта",- отметили в дептрансе.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с условиями движения и парковки на этом участке и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, парковку ограничат на участке проспекта Героев в Нижнем Новгороде с 19 февраля.