Улицу Родионова частично перекроют в Нижнем Новгороде из-за прокладки сетей до 15 февраля

Улицу Родионова частично перекроют в Нижнем Новгороде из-за прокладки теплотрассы с 6 до 15 февраля. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Ограничение введут на участке улицы Родионова в районе домов №23 и №23А.
"Объезд места проведения работ организуют по параллельному местному проезду. Кроме того, на этом участке улицы Родионова будет временно ограничена парковка для обеспечения беспрепятственного движения транспорта",- отметили в дептрансе.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с условиями движения и парковки на этом участке и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, парковку ограничат на участке проспекта Героев в Нижнем Новгороде с 19 февраля.
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