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Общество

Юрий Шалабаев и Ольга Щетинина проверили ремонт ДДТ им. Чкалова в Нижнем Новгороде

09 февраля 2024 18:45  [157] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ремонтно-реставрационные работы во Дворце детского творчества имени В.П. Чкалова вышли на завершающий этап. В процессе работ были сохранены аутентичные элементы интерьера начала XX века. Об этом сообщил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, который сегодня вместе с сенатором РФ от Нижегородской области Ольгой Щетининой проинспектировал ход работ.

"Практически все основные работы уже завершены, и нам осталось доделать несколько элементов в реставрационной мастерской. Для начала учебного процесса учреждению выделены дополнительные средства из местного бюджета – более 80 миллионов рублей. На эти деньги закуплена мебель и самое современное оборудование, как говорят специалисты, университетского уровня. По окончании работ во дворце будут открыты программы дополнительного образования для детей по модели университета с разными факультетами: инженерных компетенций, гражданских компетенций, искусств, лидерских компетенций, научно-методический центр ресурсного развития образовательных практик. Таким образом, дворец детского творчества им. Чкалова станет не только отреставрированным объектом культурного наследия, где работают кружки, но и получит совершенно новое развитие как один из флагманов дополнительного образования в нашем городе", - отметил мэр.

"Дворец всегда славился своими занятиями по судостроению, авиастроению. И даже сейчас, несмотря на проведение ремонтных работ, ребята продолжают участвовать в различных конкурсах и занимать  призовые места. В этом большая заслуга в том числе и педагогов, которые,  несмотря на сложности, сохранили свои коллективы, продолжают заниматься с ребятами. Не ушел никто, все с надеждой ждут, когда смогут вернуться домой, в свой дворец. Поэтому, конечно, когда видишь очертания того, что здесь будет, становится тепло на сердце", - рассказала Ольга Щетинина.

По словам представителя подрядчика, в ходе выполнения работ удалось сохранить большую часть плитки, а также окна, двери, подоконные доски, ступени гранитные, полы.  

"Мы очень рады, что во время ремонта все, что во дворце было исторически ценного, сохранено. Здание стало еще красивее, чище, надежнее. После открытия дворца будем проводить экскурсии, приглашаем всех", - сообщила директор Дворца детского творчества имени В.П.Чкалова Наталья Панова.

Напомним, что на завершение работ на ДДТ им. Чкалова были направлены дополнительные 150 млн рублей.

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Теги:
Ольга Щетинина Ремонтные работы Юрий Шалабаев
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