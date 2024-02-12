Строительство вентшахты для новой линии метро началось в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Работы по строительству котлована для будущей вентшахты тоннеля новой линии метро начались в районе улицы Белинского в Нижнем Новгороде.

Как сообщается в Telegram-канале "МетроНН", при помощи бетона рабочие смогут закрепить необходимые элементы каркаса форшахты.

Затем метростроевцы приступят к сооружению буросекущих свай ограждающих конструкций.

Также отмечается, что глубина котлована на данном участке новой линии подземки будет максимальной и составит 24 метра.

Перед началом возведения вентшахты рабочие выполнили перекладку тысячи метров городских инженерных сетей: электричества, связи, наружного освещения, газоснабжения.

Напомним, тоннелепроходческий щит "Владимир" был запущен на площади Сенной в Нижнем Новгороде 31 января.