Строительство вентшахты для новой линии метро началось в Нижнем Новгороде

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Работы по строительству котлована для будущей вентшахты тоннеля новой линии метро начались в районе улицы Белинского в Нижнем Новгороде.
Как сообщается в Telegram-канале "МетроНН", при помощи бетона рабочие смогут закрепить необходимые элементы каркаса форшахты.
Затем метростроевцы приступят к сооружению буросекущих свай ограждающих конструкций.
Также отмечается, что глубина котлована на данном участке новой линии подземки будет максимальной и составит 24 метра.
Перед началом возведения вентшахты рабочие выполнили перекладку тысячи метров городских инженерных сетей: электричества, связи, наружного освещения, газоснабжения.
Напомним, тоннелепроходческий щит "Владимир" был запущен на площади Сенной в Нижнем Новгороде 31 января.
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