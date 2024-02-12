Приём заявлений для участия в ДЭГ
Полумарафон "Беги, Герой!" пройдёт в Нижнем Новгороде 19 мая
Хоккейную школу "Торпедо" планируется построить по концессии
Щит "Владимир" будет идти до площади Свободы 9 месяцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
14 февраля 2024 19:17  [127] Около 50 нижегородских учёных наградили за развитие научно-образовательного комплекса региона
14 февраля 2024 18:55  [133] Россияне стали чаще переводить мошенникам взятые в кредит деньги
14 февраля 2024 18:39  [133] Почтовые отделения бесплатно отправят письма и посылки участникам СВО
14 февраля 2024 18:14  [173] Игорь Воротников официально возглавил НГАТУ в Нижнем Новгороде
14 февраля 2024 17:30  [151] Две новые системы УЗИ-диагностики поступили в Богородскую ЦРБ
14 февраля 2024 17:20  [156] Мошенники в 2023 году незаконно списали со счетов россиян 15,8 млрд рублей
14 февраля 2024 16:45  [190] Умерла мать экс-губернатора Нижегородской области Бориса Немцова
14 февраля 2024 15:29  [184] Нижегородцы рассказали о своих музыкальных предпочтениях в период влюбленности
14 февраля 2024 15:13  [218] Владимир Путин подписал закон о борьбе с "разливайками"
14 февраля 2024 14:26  [190] Более 12 тысяч заявок поступило на конкурс российских брендов "Знай наших" в 2024 году
Общество

Строительство вентшахты для новой линии метро началось в Нижнем Новгороде

13 февраля 2024 15:03  [353] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Работы по строительству котлована для будущей вентшахты тоннеля новой линии метро начались в районе улицы Белинского в Нижнем Новгороде.

Как сообщается в Telegram-канале "МетроНН", при помощи бетона рабочие смогут закрепить необходимые элементы каркаса форшахты.

Затем метростроевцы приступят к сооружению буросекущих свай ограждающих конструкций.

Также отмечается, что глубина котлована на данном участке новой линии подземки будет максимальной и составит 24 метра.

Перед началом возведения вентшахты рабочие выполнили перекладку тысячи метров городских инженерных сетей: электричества, связи, наружного освещения, газоснабжения. 

Напомним, тоннелепроходческий щит "Владимир" был запущен на площади Сенной в Нижнем Новгороде 31 января.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Метро Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph