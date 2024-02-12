Проект реставрации дома купца Переплетчикова в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу

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Проект реставрации доходного дома купца Федора Переплетчикова на улице Кожевенной,11 в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу. Об этом сообщается в Едином госреестре заключений.
Реставрацией особняка займется подмосковное ООО "Дом ученых".
Над проектом сохранения здания работали специалисты нижегородских научно-исследовательского предприятие "Этнос", ООО "Спецпроект", ООО "Велес НН", ООО Фирма "Альфа –НН".
СПРАВКА:
Доходный дома купца Федора Переплетчикова был построен в 1839 году по проекту первого городского архитектора Нижнего Новгорода Георга Кизеветтера. Здание пострадало от пожара, после этого в 1901 году его приобрел купец-пароходчик Дмитрий Сироткин. В 1902 году по инициативе Максима Горького в нем была открыта для городской бедноты чайная "Столбы". Здание является объектом культурного наследия регионального значения.
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