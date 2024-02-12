Строительство складского комплекса "СберЛогистика" началось в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: Инспекция госстройнадзора Нижегородской области

Строительство складского комплекса "СберЛогистика" началось на улице Тепличной в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в группе инспекции госстройнадзора региона в соцсети "Вконтакте".

Комплекс станет частью торгово-логистического парка Nova Park. На его территории уже работают торговый центр "Леруа Мерлен" и логистический центр "Почты России".

Новый складской комплекс будет предназначен для хранения товаров народного потребления, фармацевтики, продуктов питания и их комплектации. Причем для хранения фармацевтической продукции склад оснастят мульти-температурной и лицензированной зонами. Общая площадь комплекса составит около 50 га.

"Складской комплекс будет включать в себя одноэтажное здание склада со встроенными техпомещениями, трехэтажные пристроенные административно-бытовой и административно-технический корпуса и контрольно-пропускные пункты", - пояснили в госстройнадзоре Нижегородской области.

На территории обустроят парковку для легковых автомобилей и большегрузов, а также зоны погрузки.

Напомним, АО "Интраст НН" намерено вложить в строительство складского комплекса "СберЛогистика" в Нижнем Новгороде 3 млрд рублей.